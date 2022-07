Caroline Ithurbide rejoint RFM et "Le Meilleur des Réveils"

Femme de médias, évoluant depuis plus de 10 ans en télévision, Caroline Ithurbide est animatrice sur C8 depuis 2005. Elle a animé tour à tour une matinale d’infos, un talk-show d’actualité, une émission consacrée au bienêtre ou encore aux people. Depuis 2017, elle est tous les jours aux côtés de William Leymergie pour parler conso et voyages dans l’émission "William à midi".

"Je suis très heureuse de rejoindre Albert Spano, aussi pro que drôle, et RFM qui m’a donné ma chance quand j’ai eu envie de faire de la radio. J’écoute cette station depuis que je suis petite. Je suis très honorée de coprésenter la matinale. C’est un passage important dans une carrière. Je me sens hyper chanceuse" a expliqué Caroline Ithurbide.