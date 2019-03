CSA : la représentation des femmes à la radio

La catégorie "journaliste/chroniqueur" est la seule pour laquelle la radio présente un taux de femmes supérieur à celui de la télévision (39% vs. 37%). À noter néanmoins que par rapport à l’exercice précédent, ce taux a baissé de deux points. En 2017, les radios généralistes publiques et privées présentaient le même taux de femmes journalistes (41%). Or en 2018, si ce taux est stable pour le service public (41%), il est en forte baisse pour le secteur privé (34%, soit -7 points). Sur les radios généralistes privées, la proportion de femmes journalistes la moins élevée est celle de RMC (19% soit -1 point par rapport à 2017) mais les baisses les plus fortes sont enregistrées par RTL (31% soit -11 points) et Europe 1 (44% soit -8 points).

Le Conseil relève avec satisfaction que quatre des cinq radios généralistes publiques présentent un taux de femmes journalistes supérieur ou égal à 40% : France Culture (47%), France Inter (46%), France Musique (44 %), et RFI (40%) ; seule France Info présente un taux inférieur à cette barre (36% soit -2 points par rapport à 2017).

Concernant les radios musicales, le taux de femmes journalistes est de 36% (vs. 35 % en 2017) ; Fip compte le taux le plus élevé avec 43% et Virgin Radio le taux le plus bas avec seulement 24 % de femmes journalistes (vs. 19% en 2017).