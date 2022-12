CMI France entre au capital de Louie Media

Après une première levée de fonds en 2019, auprès de business angels issus des médias, de la musique ou encore du monde des start-up, le partenariat avec CMI France marque une nouvelle étape qui permettra à Louie Media de renforcer sa place de leader sur la production de podcasts haut de gamme et de développer de nouveaux projets éditoriaux et à CMI d’accélérer la diversification de ses marques (ELLE, Version Femina, Marianne, Télé 7 Jours, Usbek&Rica…). Les fondatrices, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua, et le management, restent conjointement actionnaires majoritaires et la direction reste inchangée. Charlotte Pudlowski demeure Présidente et Katia Sanerot Directrice générale.