CBC/Radio-Canada représentera le Canada à l'Eurovision 2027

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CBC/Radio-Canada et l'Union Européenne de Radio-Télévision ont annoncé que le Canada prendra part au Concours Eurovision de la Chanson 2027, organisé en Bulgarie. Cette participation sera la première du pays au concours et résulte directement du nouveau statut de Membre à part entière obtenu récemment par le diffuseur public canadien au sein de l'UER. Le Canada disputera les demi-finales de la 71e édition du concours avant une éventuelle qualification pour la finale. CBC/Radio-Canada précisera plus tard cette année les modalités de sélection de la chanson qui représentera le pays.
L'UER rappelle que le Concours Eurovision de la Chanson constitue une vitrine internationale pour les auteurs-compositeurs, les interprètes et les musiciens. L'édition 2026, organisée à Vienne, a été suivie par plus de 130 millions de personnes réparties sur 35 marchés. Sur les plateformes numériques, la 70e édition a également établi de nouveaux records d'engagement.
L'UER rappelle que le Concours Eurovision de la Chanson constitue une vitrine internationale pour les auteurs-compositeurs, les interprètes et les musiciens. L'édition 2026, organisée à Vienne, a été suivie par plus de 130 millions de personnes réparties sur 35 marchés. Sur les plateformes numériques, la 70e édition a également établi de nouveaux records d'engagement.
CBC/Radio-Canada veut faire rayonner les artistes canadiens
La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, estime que cette participation permettra aux artistes canadiens d'accéder à une scène musicale internationale de premier plan. "En ce jour de la fête du Canada, alors que nous célébrons avec les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays et du monde entier la richesse et la diversité de la culture canadienne, j’ai l’immense plaisir de confirmer que nous ouvrirons aux publics canadiens les portes du plus grand événement musical en direct au monde." Elle ajoute : "Notre participation au Concours Eurovision de la Chanson 2027, l’année prochaine en Bulgarie, permettra de faire rayonner des talents d’ici sur l’une des scènes musicales les plus mythiques au monde. Les fans au Canada pourront ainsi continuer à regarder le Concours et à voter comme ils le font depuis des années — avec en plus la fierté de voir leur propre pays représenté sur la scène de l’Eurovision."
Un intérêt déjà marqué du public canadien
Selon l'UER, le Canada figurait déjà parmi les marchés les plus engagés avant même son entrée officielle dans la compétition. Lors de l'édition 2026, le pays s'est classé parmi les trois territoires ayant enregistré le plus grand nombre de votes dans la catégorie "reste du monde". Les Canadiens figuraient également parmi les premiers acheteurs de billets hors d'Europe et de nombreux spectateurs avaient fait le déplacement jusqu'à Vienne pour assister aux demi-finales et à la finale.
Le Canada devient ainsi le premier nouveau pays à rejoindre le Concours Eurovision de la Chanson depuis l'arrivée de l'Australie en 2015, ouvrant une nouvelle étape dans l'internationalisation de cette compétition musicale.
Le Canada devient ainsi le premier nouveau pays à rejoindre le Concours Eurovision de la Chanson depuis l'arrivée de l'Australie en 2015, ouvrant une nouvelle étape dans l'internationalisation de cette compétition musicale.