CBC/Radio-Canada représentera le Canada à l'Eurovision 2027

La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, estime que cette participation permettra aux artistes canadiens d'accéder à une scène musicale internationale de premier plan. "En ce jour de la fête du Canada, alors que nous célébrons avec les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays et du monde entier la richesse et la diversité de la culture canadienne, j’ai l’immense plaisir de confirmer que nous ouvrirons aux publics canadiens les portes du plus grand événement musical en direct au monde." Elle ajoute : "Notre participation au Concours Eurovision de la Chanson 2027, l’année prochaine en Bulgarie, permettra de faire rayonner des talents d’ici sur l’une des scènes musicales les plus mythiques au monde. Les fans au Canada pourront ainsi continuer à regarder le Concours et à voter comme ils le font depuis des années — avec en plus la fierté de voir leur propre pays représenté sur la scène de l’Eurovision."