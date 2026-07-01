L'UER accueille CBC/Radio-Canada comme membre à part entière

Noël Curran, directeur général de l'UER, déclare : "CBC/Radio-Canada fait partie de la famille UER depuis la création de notre Union, en 1950. C'est un diffuseur public de premier plan qui a déjà apporté énormément à l'UER, notamment pour l'aider à établir et à défendre les standards du journalisme de service public qui n'ont jamais été aussi indispensables qu'aujourd'hui. Le fait que CBC/Radio-Canada devienne Membre à part entière de notre Union nous permettra d'atteindre ensemble de nouveaux sommets, sur de multiples sujets : la responsabilité des plateformes, la fiabilité de l'information, la résilience que les diffuseurs publics devront développer dans les années à venir. La voix du Canada au sein de notre communauté nous rend plus forts".

Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, souligne : "Ce nouveau chapitre dans la relation que nous avons bâtie avec l'UER et ses membres vient renforcer notre collaboration à un moment charnière de notre histoire, où l'impact collectif des médias de service public est indispensable. C'est un cap majeur qui bénéficiera aux populations des deux côtés de l'Atlantique en luttant contre la désinformation et en appuyant l'expression culturelle".

