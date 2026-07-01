L'UER accueille CBC/Radio-Canada comme membre à part entière

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Avec ce nouveau statut, CBC/Radio-Canada bénéficie désormais de l'ensemble des dispositifs de coopération proposés par l'UER. Le diffuseur accède notamment aux réseaux de journalisme d'investigation, de vérification des faits et d'information numérique réservés aux membres.
L'entreprise rejoint également les services d'échange de contenus de l'UER, parmi lesquels l'"Échange d'actualités Eurovision" et l'"Échange de musique Euroradio", qui concernent directement les activités d'information et de radio des membres.
Une évolution rendue possible par une réforme des statuts
Des réactions tournées vers la coopération internationale
Noël Curran, directeur général de l'UER, déclare : "CBC/Radio-Canada fait partie de la famille UER depuis la création de notre Union, en 1950. C'est un diffuseur public de premier plan qui a déjà apporté énormément à l'UER, notamment pour l'aider à établir et à défendre les standards du journalisme de service public qui n'ont jamais été aussi indispensables qu'aujourd'hui. Le fait que CBC/Radio-Canada devienne Membre à part entière de notre Union nous permettra d'atteindre ensemble de nouveaux sommets, sur de multiples sujets : la responsabilité des plateformes, la fiabilité de l'information, la résilience que les diffuseurs publics devront développer dans les années à venir. La voix du Canada au sein de notre communauté nous rend plus forts".
Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, souligne : "Ce nouveau chapitre dans la relation que nous avons bâtie avec l'UER et ses membres vient renforcer notre collaboration à un moment charnière de notre histoire, où l'impact collectif des médias de service public est indispensable. C'est un cap majeur qui bénéficiera aux populations des deux côtés de l'Atlantique en luttant contre la désinformation et en appuyant l'expression culturelle".
Une coopération renforcée pour les contenus radio et numériques
Fondée en 1936 comme radiodiffuseur, CBC/Radio-Canada est aujourd'hui un média de service public multiplateforme desservant la population canadienne dans six fuseaux horaires, en français, en anglais et dans huit langues autochtones. Le diffuseur souligne que son approche en matière de normalisation et d'interopérabilité s'inscrit dans les travaux techniques menés par l'UER. Il met également en avant la validation indépendante de ses normes journalistiques par la Journalism Trust Initiative ainsi que son expertise en coproduction et en gestion des droits numériques, appelée à contribuer aux travaux de l'organisation. Avec l'arrivée de CBC/Radio-Canada, l'Union Européenne de Radio-Télévision regroupe désormais 115 organisations membres dans 57 pays.
L'UER indique également compter 28 Affiliés dans le monde. Ses membres exploitent près de 2 000 chaînes de télévision et stations de radio, ainsi que de nombreuses plateformes numériques. Ensemble, ils touchent un public de plus d'un milliard de personnes et diffusent leurs contenus dans plus de 150 langues.