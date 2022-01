C’est la rentrée à la Skol Radio

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 6 Janvier 2022 à 07:25 | modifié le Jeudi 6 Janvier 2022 à 07:25

Douze nouveaux stagiaires et une nouvelle salle... Pas de doute, c’est la rentrée. Après les résolutions du Nouvel An, place à la mise en pratique. Si beaucoup décident de reprendre le sport ou manger sainement, 7 femmes et 5 hommes ont décidé de changer de vie. Leur but : devenir les nouvelles étoiles montantes de la radio française.