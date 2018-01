Bulletin 2016 de la RTBF : "de bons résultats" selon le CSA

La RTBF dépasse ses objectifs en matière de programmes de débats, forums et entretiens d’actualité ainsi qu’en matière de programmes portant sur l’actualité et les enjeux internationaux. L’éditeur produit et diffuse 85 séquences d’informations générales par jour, toutes radios confondues alors que son obligation est fixée à minimum 10 journaux et séquences d'information générale par jour sur une chaîne généraliste. Avec 31 journaux parlés et flash info par jour en 2016, La Première triple donc ses obligations relatives à l’information. Les obligations en radio sont remplies principalement avec l’offre de La Première et, sur les aspects régionaux en décrochage, par Vivacité. Les flashs et JP sont différenciés en grande partie entre La Première et Vivacité avec, notamment, une place plus importante réservée à l’actualité sportive sur Vivacité. Enfin, les chaînes musicales (Classic 21, Musiq3 et Pure) proposent également, à certaines heures de la journée, des flashs et JP qui leur sont communs mais différents de ceux de La Première et Vivacité. Cette offre est complétée par la diffusion de flashs et JP de La Première.