"Bruno dans la Radio" : la saison 10 commence avec… 100 000 € à gagner

Une campagne de publicité TV relaie cet événement avec un film de 20 secondes, diffusé sur les chaînes du groupe : M6, W9 et 6TER avec 70 millions de contacts délivrés.

Du Lundi au vendredi, Fun Radio est la seule radio musicale qui offre 6 heures de divertissement continu tous les matins avec "Le Best Of de Bruno" dès 5h, "Bruno Dans La Radio" de 6h à 9h et enfin "Le Vacher Time" jusqu’à 11h" indique la station "le tout dans un esprit positif et familial".