"Brunet/Neumann" : nouvelle émission sur RMC à la rentrée

Tous les jours, Éric Brunet et Laurent Neumann vont partager leurs désaccords. Les auditeurs seront là pour les contredire, les défendre et les départager. Depuis cinq ans, tous les matins à 7h50, ces deux éditorialistes s’affrontaient dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. À partir du 26 août, pendant deux heures, "Brunet-Neumann" animeront cette nouvelle émission de débats et d’opinion sur RMC. "Ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble mais ils vont passer l’année entière côte-à-côte ou face-à-face parce que "LE" débat, ils sont faits pour ça" se plait à souligner RMC.