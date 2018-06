Brigitte Macron au concert privé M Radio à Paris

Quelque 200 personnes (auditeurs, partenaires et clients) assistent à ce concert privé proposé par M Radio avec en tête d'affiche le chanteur Marc Lavoine. Particularité de ce concert, il se déroule sur un bateau-mouche. Et dans le public, Brigitte Macron, la Première Dame de France, a fait le déplacement pour applaudir Caruso et Marc Lavoine. Brigitte Macron a été accueillie vers 20h45 par Christophe Mahé, PDG d'Espace Group et Julien Fregonara, directeur général de M Radio.

La station, propriété d'Espace Group, proposera à ses auditrices et auditeurs le dernier rendez-vous live de cette saison le lundi 25 Juin. Un concert live avec 4 artistes français : Kendji, Louane, Amel Bent et Emmanuel Moire réunis sur la scène de l’Alhambra à Paris.