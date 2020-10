Bpifrance soutient Pitchoun Médias

"Nous sommes particulièrement honorés du soutien de Bpifrance et de sa confiance dans le développement de Pitchoun Médias. Cette levée de fonds va nous permettre d’enrichir notre offre digitale et d’accélérer la production de contenus ludo-éducatifs, un savoir-faire rare et distinctif sur le marché français" a déclaré Laurent Brochet, Fondateur et Président de Pitchoun Médias. Rappelons que l’entreprise propose une offre média multicanal déclinée en une chaine de TV diffusée sur les FAI, une radio diffusée en DAB+ (39 agglomérations) et du contenu sur Internet...