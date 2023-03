Bordeaux accueille un RFM Music Live

RFM continue de sillonner la France pour proposer des événements inédits avec des artistes d'exception. Après Pau et Lille, le RFM Music Live s'arrêtera à Bordeaux au Théâtre Fémina pour une nouvelle soirée, le mardi 28 mars avec Christophe Maé, Claudio Capéo et Pierre de Maere.

Les auditeurs de cette région peuvent actuellement gagner leurs places sur l'antenne de RFM Gironde et sur RFM pour remporter des séjours et des places. Les gagnants auront la possibilité d'assister à l'événement qui sera coanimé par Pat Angeli et Patrick Le Gac. Ce RFM Music Live sera diffusé en live sur la station à partir de 20h30 et les meilleurs moments seront à retrouver sur ses réseaux sociaux.