Blues Café Radio, une vraie webradio de passionnés

"Le blues est une musique vivante, qui continue d’évoluer. C’est cela qui nous intéresse tous les trois, arriver à dénicher des nouvelles tendances, ajoute Cédric Vernet. Les trois créateurs de la radio peuvent s'appuyer sur une playlist de rêve avec plus de 15 000 titres, de quoi satisfaire les plus mordus des amateurs de blues. "La programmation est très éclectique, poursuit-il. On va des Black Keys à Seasick Steve en passant par des artistes comme Bjorn Berge, Gary Clark Jr, Eric Bibb, Big Daddy Wilson. Le blues français a une très large place avec des noms comme Fred Chapellier, Awek, Cotton Belly’s, Dirty Deep ou Olivier Gotti."Avis à tous les amoureux du blues, on peut découvrir Blues Café Radio, en cliquant ICI