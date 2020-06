Bixente Lizarazu devient ambassadeur du Sport de Radio France

Sur les antennes de France Bleu, franceinfo et France Inter, Bixente Lizarazu développera ses analyses pertinentes autour du football et une approche globale du sport tournée vers la citoyenneté, l’engagement humain, le partage d’expériences et le respect de l'environnement. "Je suis très heureux de rejoindre Radio France dont les antennes accordent une grande importance au football et au sport : à partir de septembre 2020, je serai donc le spécialiste football de Radio France mais aussi l’ambassadeur du sport en général. Je suis par ailleurs très content de me retrouver à nouveau à la tête d’une émission hebdomadaire qui sera diffusée sur France Bleu. Elle traitera des nombreux sujets qui me passionnent (football, sport, aventure, nature). Je ferai chaque semaine partager l’expérience et l’aventure humaine de mes invités. Aborder un périmètre plus large me tenait à cœur : c’est important dans la perspective des JO de Paris 2024 et de ce que représente le sport pour moi" a réagi Bixente Lizarazu.