Bioéthique : RCF Anjou organise 3 conférences

"Comprendre ce qu'il se passe avant de savoir si l'on est pour ou contre" : c'est l'objectif que s'est donné RCF Anjou pour l'organisation de ces trois conférences, qui se veulent des temps de réflexion et non des débats. Ainsi, RCF Anjou et ses partenaires ont fait le choix de donner la parole à des experts qui interviendront tour à tour pendant 20 minutes pour présenter une approche scientifique, juridique, philosophique et théologique. Chacune de ces 3 soirées abordera une thématique différente : la PMA (le 17 janvier), l'euthanasie (le 31 janvier) et l'intelligence artificielle (le 28 février).

Les 3 conférences se dérouleront de 20h30 à 22h30 à l'UCO d'Angers, 3 place André Leroy, Amphi Bedouelle, bâtiment Jeanneteau.