Binge Audio lance son activité d’édition

Ce livre sera un résumé de tout ce qu’on sait aujourd’hui de la virilité, des masculinités, et des hommes. "Sexualité, violence, éducation, consentement, rapport au corps, mais aussi chaussettes sales, bagnoles, taille de pénis et orgasme prostatique... Tout au long du livre, l’autrice reviendra sur les thèmes abordés au cours des épisodes, en mettant en avant des faits, des chiffres et des concepts. Il s’agit d’une synthèse accessible et exigeante de toutes les conversations et de toutes les lectures qui ont permis de préparer l’émission" explique Binge Audio. Les lecteurs y découvriront également les conditions dans lesquelles ce podcast a été créé, les dessous des épisodes les plus marquants, des lettres échangées avec des auditeurs… et des conseils salutaires pour la vie de tous les jours.