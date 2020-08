Binge Audio et la Scam signent un accord décisif pour les droits d’auteur

La Scam et Binge Audio espèrent vivement que cet accord ouvrira la voie à de nombreux autres, pour un avenir serein, ouvert à la diversité de la création et à la pérennisation d’un modèle économique viable et juste pour tous les auteurs et les autrices de podcast.

"Par cet accord, les auteurs permanents et intermittents de podcasts de Binge Audio vont percevoir, comme c’est déjà le cas pour la radio, des droits pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet. C’est une première pierre qui contribue à la structuration du secteur du podcast. En tant que producteurs, nous sommes garants de la juste rémunération de nos auteurs et autrices, et il est de notre responsabilité collective de favoriser ce partage de valeur, qui concerne toute la chaîne de diffusion" a indiqué Joël Ronez, président co-fondateur de Binge Audio.