Binge Audio et Sorbonne Université lancent une série de podcasts

Ce podcast animé par la journaliste Perrine Quennesson positionne Sorbonne Université dans le paysage de la médiation scientifique grand public en donnant aux scientifiques l’opportunité de prendre la parole via de nouveaux formats. En 7 épisodes construits autour de l’inspiration réciproque entre science et cinéma, des enseignants-chercheurs actualiseront l’état des connaissances et des questionnements scientifiques dans leur domaine d’expertise, dans des domaines aussi variés que l’astrophysique, la chimie, les neurosciences, l’histoire, la sociologie, la médecine et la littérature. Chaque épisode de "7e Science" sera consacré à un film et posera les questions scientifiques qu’il soulève. Pour y répondre, Perrine Quennesson recevra un expert pour décrypter la relation complexe entre mythes et réalités scientifiques.