BigFlo & Oli, animateurs sur NRJ Toulouse durant une semaine

Durant une semaine et pour le plus grand plaisir de leurs fans, les deux rappeurs Toulousains, en pleine préparation d’une tournée des Zéniths, échangeront pour quelques heures la scène et les studios d’enregistrement pour les studios radio de NRJ Toulouse. Seuls aux commandes du 13h-17h sur l’antenne locale (100.4), Bigflo & Oli, nommés dans la catégorie "Groupe/Duo Francophone" et dans la catégorie "Clip de l’année" aux NRJ Music Awards, programmeront la musique et partageront "un moment unique de radio avec les auditeurs de NRJ Toulouse".