Belgique : une campagne rappelle l'importance de la radio

Le projet coopératif maRadio.be est à l’origine de la campagne qui vise à rappeler que la radio est le média par excellence en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Un média gratuit qui accompagne la population à chaque heure de la journée et de la nuit pour lui apporter information et divertissement. Un média accessible à tous les publics et partout, grâce à une diffusion en FM, mais aussi grâce à la nouvelle technologie hertzienne numérique DAB+, sans aucun coût d’abonnement ni de connexion, ainsi que via le web et le mobile grâce à Radioplayer.be.



La campagne est déclinée sur tous les réseaux des radios francophones (privées et publiques). Des voix spécifiques à chaque radio s’adressent directement à ses auditeurs en rappelant ce que la radio leur apporte au quotidien. La campagne est programmée en radio pendant 2 semaines début mai, suivie d’une semaine de présence en télévision puis à nouveau de 2 semaines en radio et en télévision, pour se clôturer le 7 juin.