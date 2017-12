Belgique : le CSA retire l'autorisation à Meuse Radio

Le 9 novembre 2017, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a décidé d’infliger la sanction la plus lourde à l’éditeur liégeois Radio Charlemagn’rie (Meuse Radio) pour non-respect répété de ses engagements en matière de promotion culturelle et procède au retrait de son autorisation d’émettre. Cette décision n’est envisagée par le régulateur qu’en cas de répétition de griefs établis pour un éditeur et d’absence d’évolution année après année.