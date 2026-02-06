Belgique : la radio numérique part en campagne

Intitulée "Écoutez vos oreilles", cette campagne repose sur un message central : la radio reste la radio, mais en mieux grâce au numérique. Elle s’inscrit dans une démarche collective, fédérant les acteurs du secteur autour d’un objectif partagé, celui d’ancrer durablement l’écoute numérique dans les usages quotidiens des auditeurs.

Lancée fin 2025 sur les ondes, la campagne a pris une nouvelle dimension à partir de janvier avec une présence renforcée dans l’espace public et les médias. Elle est visible dans les parkings, sur smartphone, dans la presse et à la télévision à travers quatre spots publicitaires. Ces films mettent en scène une petite oreille animée qui accompagne différents profils d’auditeurs, illustrant des situations de vie quotidiennes et des usages variés de la radio numérique.

