Mercredi 11 Février 2026 - 16:20

Belgique : la radio numérique part en campagne


Lancée fin 2025 par maRadio.be, la campagne "Écoutez vos oreilles" vise à accompagner le développement de la radio numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Déployée depuis janvier sur l’ensemble des canaux, elle réunit toutes les radios belges francophones autour d’un message commun destiné à encourager l’écoute en DAB+, via les sites, applications et Radioplayer.



Intitulée "Écoutez vos oreilles", cette campagne repose sur un message central : la radio reste la radio, mais en mieux grâce au numérique. Elle s’inscrit dans une démarche collective, fédérant les acteurs du secteur autour d’un objectif partagé, celui d’ancrer durablement l’écoute numérique dans les usages quotidiens des auditeurs.
Lancée fin 2025 sur les ondes, la campagne a pris une nouvelle dimension à partir de janvier avec une présence renforcée dans l’espace public et les médias. Elle est visible dans les parkings, sur smartphone, dans la presse et à la télévision à travers quatre spots publicitaires. Ces films mettent en scène une petite oreille animée qui accompagne différents profils d’auditeurs, illustrant des situations de vie quotidiennes et des usages variés de la radio numérique.


Encourager l’équipement et les usages numériques

L’objectif de la campagne est clairement identifié : inciter les auditeurs à intégrer le numérique dans leurs pratiques d’écoute de la radio. Cela passe par l’équipement en récepteurs DAB+ et par l’écoute via les applications et sites des stations, ainsi que par l’application unique Radioplayer. Le dispositif vise à rappeler la complémentarité entre diffusion hertzienne numérique et accès en ligne, dans une logique de continuité de l’expérience audio.

Un site dédié pour accompagner la transition numérique

Dans le prolongement de cette campagne, un nouveau site internet a été lancé à l’adresse www.ecoutezvosoreilles.be. Cette plateforme permet d’écouter les radios préférées des auditeurs et d’accéder à des informations détaillées sur la radio numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle constitue un point d’entrée central pour comprendre les enjeux, les usages et les modalités d’accès à l’offre radio numérique, en cohérence avec le message porté par la campagne.









Tags : Belgique, campagne de promotion, DAB, DAB+, maradio.be, promotion, radio numérique



Frédéric Brulhatour
