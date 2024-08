Belgique : l'animateur Mikl revient chez NRJ+

Passionné de radio depuis l'âge de 5 ans, Michaël Espinho rejoint NRJ Belgique en 2002 pour un remplacement de deux semaines en soirée. Avec son équipe, composée de Toph (Christophe Lebrun, producteur), Lord Cedy (Cedric Janssens, webmaster et assistant) et Jack (initialement standardiste, puis animateur, auteur, et réalisateur), il marque les esprits avec une émission au ton décalé et original. Loin des standards traditionnels de NRJ, l'émission se distingue par l'absence de fond musical, des jingles minimalistes, des rires de l’équipe, un langage jeune et parfois cru, ainsi que des jeux souvent irrévérencieux. À la fin de son remplacement, les auditeurs inondent alors le standard de la radio de demandes pour son retour. Suite à ce succès, Michaël revient à la rentrée avec une nouvelle émission en libre antenne : "Sans Interdit".