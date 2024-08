Belgique : cette saison, Nostalgie fêtera ses 35 ans

"Pour la sixième année consécutive, Nostalgie est la radio qui réunit chaque jour et chaque semaine le plus grand nombre d’auditrices et d’auditeurs. En effet plus d’un demi-million de personnes nous rejoignent et nous font confiance à travers la magie de la radio" a expliqué Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique. "Nostalgie évolue afin de rester plus que jamais la radio moderne, authentique et innovante qui plait chaque jour à plus de 500 000 personnes".

Parmi les nouveautés, notons l'arrivée de Fred Quentin. Après une carrière de plus de 20 ans dans le monde de la radio, l’animateur rejoint NGroup, et donc Nostalgie, puisqu’il accompagnera les auditeurs de 15h à 18h tous les dimanches...