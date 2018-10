Belgique : Pure en mission zéro déchet

La semaine prochaine, Pure se mobilise à son tour et se lance dans une "Mission Zéro Déchet". Concrètement, trois animateurs vont mouiller la chemise (et peut-être même mettre les mains dans la terre) tout au long de la semaine de Toussaint : Cédric-Jean Busine, jeune papa actif qui court après le temps, Fanny Ruwet, geekette eco-friendly et hyper connectée, et Stéphanie Barras, trentenaire dynamique et impliquée. Objectif : Réduire leurs déchets de 50% en une semaine. Du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre, avec l’aide de Bruxelles Environnement et de Wallonie Environnement, ils se mettent à l’épreuve et explorent toute une série d’alternatives existantes. Y parviendront-ils ?