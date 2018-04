Belgique : Nostalgie ouvre son antenne dès 05h le matin

Chaque jour, dès ce lundi, entre 5h et 6h, les auditeurs retrouveront de nouveaux rendez-vous orchestrés par Ingrid et Bruno durant cette heure supplémentaire d’émission. Au programme, une séquence humoristique qui fera revivre les sketchs cultes, une info du jour discutée par le duo, une info délirante "dont on ne parlera pas dans les infos" sans oublier un tout nouvel horoscope quotin

Dès 6h, la matinale reprendra tous les rendez-vous habituels, exactement à la même heure. Avec "Y a de l’idée" à 7h20, "L’invité" à 8h15, "Les trois clés" à 8h40 ou encore "Le Journal de la Musique" à 8h48. Sans oublier toute l’actu "avant l’heure" avec les flashs infos à retrouver 3min avant toutes les autres radios.