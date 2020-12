Belgique : NRJ décore la maison d'un auditeur pour Noël

Du 7 au 10 décembre, les auditeurs peuvent s'inscrire pour tenter de remporter la plus belle décoration de Noël de leur vie. Une équipe de professionnels viendra décorer l’extérieur de la maison du grand gagnant. "Après leur passage, la maison n'aura plus rien à envier aux plus belles villas américaines et les voisins n'en croiront pas leurs yeux. En plus, après les fêtes, le gagnant gardera l’entièreté de la décoration, de quoi profiter de leur cadeau chaque année.

"Les Fous du Soir" allumeront la maison" précise NRJ. Donc, à la mi-décembre, Olivier et Audrey se rendront à l'adresse de la maison gagnante pour découvrir, avec les heureux gagnants, leur décoration magique.