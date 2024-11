Belgique : "L'incroyable Noël NRJ" illuminera les fêtes des enfants

L'asb Amarrage propose des réponses adaptées aux problématiques des jeunes et de leurs familles : 3 maisons d'accueil, des espaces résidentiels pour adolescents, un service résidentiel d'urgence etc.

Les animatrices et animateurs de NRJ se rendront début décembre dans l'une des maisons gérées par l'asbl Amarrage pour offrir une décoration magique et créer un cadre chaleureux aux enfants accueillis sur place.