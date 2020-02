Belgique : Chérie fête son anniversaire

Les auditeurs seront particulièrement gâtés durant ce mois anniversaire, avec au programme une escapade à Lille pour applaudir James Blunt en concert le 26 février, un séjour gastronomique 100% belge à l’Auberge des Crêtes et une échappée vers Paris pour assister à "Ghost, The Musical" au théâtre Mogador Ajoutons que du 14 au 16 février, Chérie Belgique proposera un week-end 100% émotions avec les chansons les plus touchantes. Ce sera également l’occasion de faire le plein de films et de bouquins qui célèbrent l'amour. Enfin, le 14 février, jour anniversaire des 5 ans, toute l’équipe offrira des cupcakes aux navetteurs sur le réseau de la STIB. La personne qui prendra la plus belle photo de son cupcake repartira avec ses accès aux thermes de Grimbergen. Le concours est organisé jusqu’au dimanche 16 février sur l’Instagram (@Cheriebelgique).