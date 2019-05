Belgique : Chérie FM invite ses auditeurs à ne pas céder à la dictature de la vitesse

Présente en Belgique de 1989 à 2006 et présente en France depuis 30 ans, Chérie FM jouit d’une notoriété très élevée dans la population belge francophone. Relancée en digital depuis février 2015, la radio s'est démarquée de par son ambition et son positionnement différenciant. Une offre 100% made in Belgium, réalisée depuis nos studios à Bruxelles par une équipe expérimentée.

En tant que plateforme "slow life", le site web recèle d’inspirations et d’astuces pour respirer, se détendre et rechercher une vie plus sensée. Les auditeurs y trouvent également toutes les prestations acoustiques, interviews décalées et autres vidéos live de leurs artistes préférés.