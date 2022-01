Bababam compile les 15 mots qui feront l’actu en 2022

Nul doute que la Covid-19 aura encore une place prépondérante dans l’actualité et de ce fait des mots tels que "vaccin en pilule" et "dose de rappel" feront l’objet de nombreux débats. La politique sera aussi au cœur des préoccupations de 2022 notamment en raison des élections présidentielles. Mais à l’heure où la France devra choisir son nouveau président, certains candidats parlent de "déprésidensialitation" tandis que le terme "polexit" fait son émergence en Europe. Enfin, les avancées technologiques risquent de faire parler d’elles notamment avec la présence grandissante des "NFT" et le développement du "Métavers" de Facebook ainsi que du “tourisme spatial”.