Bababam accompagne le PMU dans son 1er podcast hippique

"5 minutes prono" se présente comme un podcast serviciel s'adressant à la grande communauté des parieurs hippiques. Diffusé tous les vendredis, et incarné par Loïc Sarraud journaliste chez Equidia, il livre des conseils et pronostics pour aider les parieurs dans leur week-end hippique - dont le quinté. Ce podcast "5 minutes prono" est disponible sur Spotify, Deezer, Apple, Soundcloud et même You Tube. Il est également relayé sur les réseaux sociaux et le site de PMU.

Bababam se positionne comme in créateur de podcasts grand public et met également son savoir- aire à la disposition des marques et organisations qui souhaitent créer des podcasts.