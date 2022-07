Bababam accélère le développement de sa plateforme de podcasts

En 2019, Bababam a été créé avec une mission forte et claire : démocratiser l’audio. Trois ans plus tard, l’audio s’impose de plus en plus comme un média sur lequel les publishers, les marques et les producteurs investissent (+ 50% e-pub au S1 2022 versus 2021).

Bababam joue un rôle clé dans ce développement en développant des technologies de diffusion sur le web qui rendent l’accès et la consommation de podcasts plus facile pour le grand public (22 millions d’écoutes générées depuis 18 mois - les plus grands médias français utilisent notre technologie : Le Parisien, 20 Minutes, Eurosport, Futura, Elle, Capital, Télé-Loisirs, …) et en produisant des contenus pour le grand public qui rencontrent des audiences toujours plus importantes (30 millions d’écoutes en 3 ans).