BFMTV : les reporters racontent leur travail dans un podcast

Alors que la rédaction de BFMTV est mobilisée pour informer les téléspectateurs sur la guerre en Ukraine, à quoi ressemble le quotidien de ces reporters présents sur le terrain ? Comment travaillent-ils ? Comment s'organisent-ils sur place ? Dans le premier épisode du podcast "Le service reportage", Léopold Audebert témoignera depuis la frontière entre l'Ukraine et la Pologne où il recueille les témoignages des réfugiés ukrainiens et étrangers cherchant à se mettre à l'abri de la guerre.Les reporters de BFMTV témoigneront régulièrement au micro d'Yves Pulici dans ce format audio disponible sur toutes les plateformes de streaming et via la page dédiée du site de BFMTV.