"J'ai décidé de m'attaquer avec mon équipe du Rico Show au record de l'émission la plus longue en France de radio. On fera 45 heures d'antenne et on va battre le record sur NRJ pendant 3 jours (SIC) On commencera le vendredi à 23h et on terminera le dimanche à 20h" a expliqué Aymeric Bonnery dans l'émission Touche Pas à Mon Poste.

Les précédents records étaient détenus par Arthur (39 heures) et Cauet (35 heures).