Avenir de l'audiovisuel : le CSA veut "construire le meilleur"

Trois portent sur l’offre de contenus audiovisuels, qui doit être de qualité, diversifiée et pluraliste (objectif 1), accessible sur tout le territoire et tous les supports (objectif 2) et bénéficier des avancées technologiques au service des consommateurs (objectif 3). Deux concernent les relations économiques, entre les acteurs. L’offre doit créer de la valeur grâce à son attractivité auprès des annonceurs et des consommateurs (objectif 4). Cette valeur doit être répartie équitablement entre les différents acteurs du paysage audiovisuel (objectif 5). Le CSA lab espère alimenter utilement les débats en cours sur les leviers d’action des politiques publiques, qui touchent aux objectifs à la fois économiques et sociétaux de la régulation audiovisuelle, qui demeurent pertinents aujourd’hui et le resteront demain.Le rapport est téléchargeable ICI