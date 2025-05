Valerie Geller : "Ne soyez jamais ennuyeux"

Consultante incontournable de la radio mondiale, formatrice des plus grands talents à travers plus de 40 pays, Valerie Geller est l’autrice du livre culte Creating Powerful Radio paru en 2007 (Puissance Radio, en français, 2015), mis à jour récemment dans une édition enrichie baptisée Beyond Powerful Radio - An Audio Communicator's Guide to the Digital World, 2025. Avec une obsession inchangée depuis ses débuts, créer une connexion authentique avec les auditeurs, Valerie Geller partage son analyse sur les évolutions de notre média.