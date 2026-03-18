Avec deux podcasts inédits, Alouette rejoint le Podcasthon 2026

Le Podcasthon repose sur un principe de mobilisation collective de créateurs de contenus audio. L’événement s’appuie sur la participation de milliers de créateurs et créatrices de contenu. L’objectif consiste à organiser une diffusion simultanée pendant sept jours afin de créer un écho national et d’encourager les auditeurs à découvrir et soutenir des organisations caritatives.

Dans ce cadre, Alouette utilise ses podcasts pour participer à ce dispositif. Jean-Christophe Ruello, Directeur Exécutif d’Alouette, précise : "Le podcast est un outil formidable pour raconter des histoires qui comptent. En rejoignant le Podcasthon 2026, Alouette souhaite transformer l'écoute en action et offrir une caisse de résonance inédite à la SPA et à Carisport."

Les épisodes spéciaux produits pour le Podcasthon seront dévoilés ce mercredi. Les contenus seront accessibles sur alouette.fr, sur l’application mobile de la radio ainsi que sur les principales plateformes d’écoute telles que Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.

