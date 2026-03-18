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Mercredi 18 Mars 2026 - 07:45

Avec deux podcasts inédits, Alouette rejoint le Podcasthon 2026


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Alouette annonce sa participation au Podcasthon 2026 avec deux épisodes spéciaux issus de ses podcasts natifs. Diffusés à partir de ce 18 mars, ces contenus audio mettent en avant deux associations de son territoire. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement digital de la station, qui propose désormais plus de 250 épisodes de podcasts natifs.



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Alouette annonce sa participation à l’édition 2026 du Podcasthon, présenté comme un rassemblement caritatif du monde de l’audio. À partir de ce 18 mars, la station diffuse deux épisodes spéciaux issus de ses podcasts natifs afin de mettre en avant deux causes associatives. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des productions audio digitales développées par la radio.
Les contenus s’appuient sur deux formats éditoriaux déjà identifiés dans l’offre podcast de la station. Le premier épisode est publié dans le cadre du podcast "Mon Job de Rêve". Le second est proposé dans le podcast "Réussite". Ces deux productions sont utilisées pour donner la parole à des associations issues du territoire couvert par la radio.


Deux associations mises en avant dans les podcasts

Le premier épisode spécial du podcast "Mon Job de Rêve" est consacré à la SPA, Société Protectrice des Animaux. L’épisode est présenté comme une immersion sonore destinée à faire découvrir les coulisses de l’association et à détailler ses missions liées au bien-être animal.
Le second épisode est publié dans le podcast "Réussite". Il met en avant l’association Carisport, reconnue d’utilité publique dans le Choletais. L’organisation est notamment connue pour l’organisation d’un tournoi national U19 de football réunissant des équipes telles que Marseille, Rennes ou Lyon. Les bénéfices de ce tournoi permettent de financer du matériel adapté et de favoriser l’accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Dans cet épisode, deux représentants de l’association retracent son histoire.


Le Podcasthon, un dispositif de diffusion simultanée dans l’audio

Le Podcasthon repose sur un principe de mobilisation collective de créateurs de contenus audio. L’événement s’appuie sur la participation de milliers de créateurs et créatrices de contenu. L’objectif consiste à organiser une diffusion simultanée pendant sept jours afin de créer un écho national et d’encourager les auditeurs à découvrir et soutenir des organisations caritatives.
Dans ce cadre, Alouette utilise ses podcasts pour participer à ce dispositif. Jean-Christophe Ruello, Directeur Exécutif d’Alouette, précise : "Le podcast est un outil formidable pour raconter des histoires qui comptent. En rejoignant le Podcasthon 2026, Alouette souhaite transformer l'écoute en action et offrir une caisse de résonance inédite à la SPA et à Carisport."
Les épisodes spéciaux produits pour le Podcasthon seront dévoilés ce mercredi. Les contenus seront accessibles sur alouette.fr, sur l’application mobile de la radio ainsi que sur les principales plateformes d’écoute telles que Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.


Tags : Alouette, Jean-Christophe Ruello, podcast, Podcasthon, podcasts



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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