Avec "Fan Power", NRJ mise sur la puissance des communautés de fans

Vous aimerez aussi
-
L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée
-
Radio France mobilise ses antennes pour la Fête de la musique 2026
-
Le "Nostalgie Tribute Festival" prépare sa 9e édition en Belgique
-
Avec 4.1 millions de streams en mai, Maison FG signe un record d’audience numérique
-
"Manu sur NRJ" reprend la route pour 5 émissions en direct dans 5 villes
Cette nouvelle offre audio s’appuie sur plusieurs critères destinés à mesurer la force des communautés de fans, parmi lesquels les performances en streaming, l’influence sur les réseaux sociaux, la visibilité médiatique et la proximité entretenue avec les audiences.
La programmation rassemble ainsi des artistes internationaux tels que Taylor Swift avec "Fortnight", The Weeknd avec "One Of The girls", Billie Eilish avec "Birds Of a Feather", Dua Lipa avec "Houdini", Ed Sheeran avec "Azizam", Drake avec "JaniceStfu" et "One Dance", Bruno Mars avec "I just Might" ou aux côtés de Lady Gaga sur "Die With a Smile", Olivia Rodrigo avec "Drop Dead", Sabrina Carpenter avec "Espresso", Benson Boone avec "Beautiful Things", Bad Bunny avec "NUEVAyoL", Shakira et Burna Boy avec "Dai Dai", David Guetta et Jennifer Lopez avec "Save Me Tonight"...
La programmation rassemble ainsi des artistes internationaux tels que Taylor Swift avec "Fortnight", The Weeknd avec "One Of The girls", Billie Eilish avec "Birds Of a Feather", Dua Lipa avec "Houdini", Ed Sheeran avec "Azizam", Drake avec "JaniceStfu" et "One Dance", Bruno Mars avec "I just Might" ou aux côtés de Lady Gaga sur "Die With a Smile", Olivia Rodrigo avec "Drop Dead", Sabrina Carpenter avec "Espresso", Benson Boone avec "Beautiful Things", Bad Bunny avec "NUEVAyoL", Shakira et Burna Boy avec "Dai Dai", David Guetta et Jennifer Lopez avec "Save Me Tonight"...
Une offre digitale qui atteint désormais 360 radios
La radio met également en avant plusieurs artistes francophones particulièrement fédérateurs, parmi lesquels Jul avec "Mimi", Bigflo & Oli avec "Picasso", Gims avec "Ciel", "Ninao" et "Soleil", Soprano avec "Ninja", Vitaa avec "Ça fait Mal", Amir avec "On dirait", Pierre Garnier et M Pokora avec "Chaque Seconde", Santa avec "Recommence-Moi", Aya Nakamura et La Rvfleuze avec "Sexy Nana", Ninho avec "La vie qu’on mène", Tiakola avec "Mélo Décalé", PLK et Theodora avec "Sex Model", GIMS et Theodora avec "SPA", Disiz et Theodora avec "Melodrama", Hamza avec "Kyky2bondy", Werenoi avec "Triple V" ou "Piano" en collaboration avec Gims, Mauvais Djo avec la version Gospel de "Pilé", identifiée comme "Top Stream / Top TikTok / Top Youtube", ainsi qu’Angèle et Justice avec "What you want".
Avec le lancement de "Fan Power" veut poursuivre l’élargissement de son écosystème audio digital. Les auditeurs disposent désormais de 360 radios digitales 100% gratuites accessibles depuis l’application NRJ et le site nrj.fr.
Avec le lancement de "Fan Power" veut poursuivre l’élargissement de son écosystème audio digital. Les auditeurs disposent désormais de 360 radios digitales 100% gratuites accessibles depuis l’application NRJ et le site nrj.fr.