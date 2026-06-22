Avec "Fan Power", NRJ mise sur la puissance des communautés de fans

La radio met également en avant plusieurs artistes francophones particulièrement fédérateurs, parmi lesquels Jul avec "Mimi", Bigflo & Oli avec "Picasso", Gims avec "Ciel", "Ninao" et "Soleil", Soprano avec "Ninja", Vitaa avec "Ça fait Mal", Amir avec "On dirait", Pierre Garnier et M Pokora avec "Chaque Seconde", Santa avec "Recommence-Moi", Aya Nakamura et La Rvfleuze avec "Sexy Nana", Ninho avec "La vie qu’on mène", Tiakola avec "Mélo Décalé", PLK et Theodora avec "Sex Model", GIMS et Theodora avec "SPA", Disiz et Theodora avec "Melodrama", Hamza avec "Kyky2bondy", Werenoi avec "Triple V" ou "Piano" en collaboration avec Gims, Mauvais Djo avec la version Gospel de "Pilé", identifiée comme "Top Stream / Top TikTok / Top Youtube", ainsi qu’Angèle et Justice avec "What you want".

Avec le lancement de "Fan Power" veut poursuivre l’élargissement de son écosystème audio digital. Les auditeurs disposent désormais de 360 radios digitales 100% gratuites accessibles depuis l’application NRJ et le site nrj.fr.