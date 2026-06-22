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Lundi 22 Juin 2026 - 13:05

Avec "Fan Power", NRJ mise sur la puissance des communautés de fans


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NRJ Group poursuit le développement de son offre audio digitale avec le lancement de "Fan Power", une nouvelle radio digitale consacrée aux artistes qui rassemblent les communautés de fans les plus engagées en France et à l’international. La programmation repose sur plusieurs indicateurs liés à la puissance des fanbases, notamment les performances en streaming, l’influence sur les réseaux sociaux, la visibilité médiatique et la proximité avec le public. Avec cette nouveauté, le groupe porte à 360 le nombre de radios digitales gratuites accessibles via l’application NRJ et le site nrj.fr.



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Cette nouvelle offre audio s’appuie sur plusieurs critères destinés à mesurer la force des communautés de fans, parmi lesquels les performances en streaming, l’influence sur les réseaux sociaux, la visibilité médiatique et la proximité entretenue avec les audiences.
La programmation rassemble ainsi des artistes internationaux tels que Taylor Swift avec "Fortnight", The Weeknd avec "One Of The girls", Billie Eilish avec "Birds Of a Feather", Dua Lipa avec "Houdini", Ed Sheeran avec "Azizam", Drake avec "JaniceStfu" et "One Dance", Bruno Mars avec "I just Might" ou aux côtés de Lady Gaga sur "Die With a Smile", Olivia Rodrigo avec "Drop Dead", Sabrina Carpenter avec "Espresso", Benson Boone avec "Beautiful Things", Bad Bunny avec "NUEVAyoL", Shakira et Burna Boy avec "Dai Dai", David Guetta et Jennifer Lopez avec "Save Me Tonight"...

Une offre digitale qui atteint désormais 360 radios

La radio met également en avant plusieurs artistes francophones particulièrement fédérateurs, parmi lesquels Jul avec "Mimi", Bigflo & Oli avec "Picasso", Gims avec "Ciel", "Ninao" et "Soleil", Soprano avec "Ninja", Vitaa avec "Ça fait Mal", Amir avec "On dirait", Pierre Garnier et M Pokora avec "Chaque Seconde", Santa avec "Recommence-Moi", Aya Nakamura et La Rvfleuze avec "Sexy Nana", Ninho avec "La vie qu’on mène", Tiakola avec "Mélo Décalé", PLK et Theodora avec "Sex Model", GIMS et Theodora avec "SPA", Disiz et Theodora avec "Melodrama", Hamza avec "Kyky2bondy", Werenoi avec "Triple V" ou "Piano" en collaboration avec Gims, Mauvais Djo avec la version Gospel de "Pilé", identifiée comme "Top Stream / Top TikTok / Top Youtube", ainsi qu’Angèle et Justice avec "What you want".
Avec le lancement de "Fan Power" veut poursuivre l’élargissement de son écosystème audio digital. Les auditeurs disposent désormais de 360 radios digitales 100% gratuites accessibles depuis l’application NRJ et le site nrj.fr.

Tags : musique, NRJ, NRJ Group, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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