Ausha signe un accord de distribution avec Deezer

Avec cet accord, Ausha permet désormais d'ajouter l'ensemble de ses podcasts en moins de 5 minutes et en un seul clique. En même temps, la startup annonce également un partenariat avec l'application Podcast Addict. Cette application est l'une des plus utilisée pour écouter des podcasts sur Android. Avec cet échange, Ausha permet la encore de simplifier la visibilité de son podcast sur cette plateforme.Ausha est aujourd'hui la première plateforme française à héberger des podcasts selon l'association Podcasteo avec plus de 700 podcasts.