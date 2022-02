Ausha, premier hébergeur au monde à proposer un Social Media Manager

Après avoir récemment ajouté la possibilité de créer des Clips vidéo en multi formats et d’ajouter des CTAs personnalisés sur tous ses supports marketing, Ausha propose aux podcasteurs le Social Media Manager.

Un outil puissant pour booster la promotion de son podcast sur tous les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, les créateurs de podcast devaient se tourner vers des services payants comme Buffer ou Hootsuite, pour créer et planifier leurs publications sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ils n’ont plus besoin de passer par un service complémentaire puisqu’Ausha est connecté à Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter.