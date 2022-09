Ausha obtient la certification "Great Place To Work" 2022

"C’est donc une vraie fierté pour la startup Ausha de décrocher le précieux trophée et de prouver ainsi qu’elle grandit avec et grâce à ses équipes" indique l'entreprise. Ausha a été lancée en octobre 2018 par le groupe iCreo, spécialiste de l'audio numérique dont le siège est situé dans le Nord de la France (à Tourcoing) et qui dispose d'un second bureau à Paris. Aujourd'hui, elle accueille la plus grande communauté de podcasteurs français comme "Culture G", "Les Baladeurs", "InPower", "Entre nos lèvres", "Marketing Square"...

Ausha est également partenaire de Libération, du Figaro, deTopito, deKonbini et de grandes marques comme EDF, AXA, BNP Paribas et Décathlon.