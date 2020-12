Audion lance la technologie PrintAudio pour convertir les articles web en podcast

Entièrement développé depuis plus d’un an par l’équipe tech d’Audion, PrintAudio intègre une technologie d’intelligence artificielle basée sur le deep learning pour retranscrire le texte en contenu audio. Son algorithme y associe la meilleure voix en fonction des articles, qui sont lus de manière dynamique, avec une approche syntaxiale pour délivrer une expérience unique. Ce nouveau contenu audio digital est ensuite proposé aux utilisateurs dans un player responsive intégré aux pages de l’éditeur et dont le rendu final est intégralement piloté par les équipes éditoriales. Une dernière brique technologique peut être intégrée à cet outil pour monétiser ou non les contenus suivant l’utilisation et l’approche des éditeurs (premium, servicielle, publicitaire…).