Audion continue son déploiement international en Italie

L’Adtech française qui a récemment fait une levée de fonds de 6M, entre ainsi sur le marché italien par l'acquisition de Mentre, spécialisée dans la conception, la création, la distribution et la promotion de contenus audio, en particulier de podcasts, fondée par Georgia Giannattasio, Federica Celi et Michele Quaini. D’après une étude récente de Statista, les dépenses de publicité audio digitale en Italie devraient atteindre 157.70 millions de dollars en 2023 avec un taux de croissance annuel de 4.85%, et un chiffre d'affaires de 1.5 milliard de dollars.

Audion propose des solutions personnalisées aux éditeurs et aux créateurs de contenus pour médiatiser leur production audio de manière la plus fluide et efficace possible.