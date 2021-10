Audiomeans dévoile une cartographie du podcast français

Autour d’une quinzaine de curateurs et d’un illustrateur spécialisé, Audiomeans a élaboré une carte pour les guider dans ce dédale, au-delà des classifications figées et des algorithmes opaques. Objectifs : déceler les fils invisibles, déambuler de proche en proche, faire des rencontres inopinées, découvrir des voisinages qu'on aurait guère soupçonnés.La carte distingue les podcasts replay (préalablement diffusés à l’antenne d’une radio) des podcasts natifs (conçus comme des podcasts dès l’origine… mais qui peuvent tout-à-fait être produits par une radio) et pointe les plus populaires (cumulant plus de 1 000 notes).Chaque podcast est matérialisé par un arbre, symbole d’une matière médiatique bien vivante, que chaque nouvel épisode fait grandir un peu plus.