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Jeudi 23 Avril 2026 - 15:50

Audio digital : l’Observatoire B2B de Saooti dévoile ses enseignements


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L’audio digital s’impose aussi comme un levier stratégique dans les grandes entreprises. Un webinar organisé le 28 avril à 09h30 présentera les résultats de l’Observatoire B2B de l’audio digital 2025 de Saooti, réalisé par OpinionWay. Cette étude propose un éclairage sur les usages, les objectifs et les performances de l’audio dans les stratégies de communication.


Audio digital : l’Observatoire B2B de Saooti dévoile ses enseignements

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Le 28 avril à 09h30, un webinar consacré à l’audio digital en entreprise présentera les résultats de l’Observatoire B2B de l’audio digital 2025 de Saooti, réalisé par OpinionWay. Dans un contexte où l’audio digital s’impose comme un outil incontournable des stratégies de communication, cette prise de parole vise à répondre à une interrogation centrale : "comment est-il réellement utilisé… et avec quels résultats ?".
Les échanges porteront sur les usages concrets de l’audio digital en entreprise, les objectifs stratégiques qui motivent son adoption, ainsi que les indicateurs clés de performance et de ROI. Les intervenants aborderont également les bonnes pratiques pour engager les audiences et les tendances à suivre pour 2025. 

Ce webinar réunira Stéphane Naudin, directeur commercial chez Saooti, et Nadia Patel, directrice du pôle B2B chez OpinionWay, et s’adressera aux responsables communication et marketing, aux équipes RH et communication interne, aux directions innovation et transformation digitale, ainsi qu’aux organisateurs d’événements et aux marques souhaitant développer leur contenu audio.

Infos et inscriptions ICI

Tags : audio digital, Opinionway, Saooti, Stéphane Naudin



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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