Audio digital : l’Observatoire B2B de Saooti dévoile ses enseignements

Le 28 avril à 09h30, un webinar consacré à l’audio digital en entreprise présentera les résultats de l’Observatoire B2B de l’audio digital 2025 de Saooti, réalisé par OpinionWay. Dans un contexte où l’audio digital s’impose comme un outil incontournable des stratégies de communication, cette prise de parole vise à répondre à une interrogation centrale : "comment est-il réellement utilisé… et avec quels résultats ?".

Les échanges porteront sur les usages concrets de l’audio digital en entreprise, les objectifs stratégiques qui motivent son adoption, ainsi que les indicateurs clés de performance et de ROI. Les intervenants aborderont également les bonnes pratiques pour engager les audiences et les tendances à suivre pour 2025.