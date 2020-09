Audience : une été ensoleillé pour France Culture

"Les Matins d'été" confirment la solidité de leur audience avec 539 000 auditeurs quotidiens (+ 74 000). L’émission était assurée cet été par Chloé Cambreling productrice déléguée du "Temps du débat" (18h20-19h) avec la rédaction de France Culture. "Les Grandes Traversées", collections documentaires iconiques des étés de France Culture poursuivent également leur augmentation avec près de 350 000 auditeurs par jour qui se sont passionnés pour ces fresques dédiées à des grandes figures dans toutes les disciplines des arts et de la pensée. Cet été, la série des "Avoir raison avec" était consacrée aux penseurs américains. Elle a séduit 328 000 auditeurs quotidiens, enregistrant une nouvelle performance (+ 144.000 en un an) et confirmant la spécificité de l’offre de France Culture.