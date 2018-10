Audience : la musique encourage les auditeurs à écouter la radio

L’information constitue la deuxième motivation d’écoute de la radio pour 1 personne sur 2 (52.1%), suivie des informations pratiques (météo, circulation…) pour 1 personne sur 3 (33.6%). Des centres d’intérêt qui se retrouvent dans les faits : 37.3% des Français écoutent des stations généralistes, et 19.2% des radios locales. Ces dernières constituent les relais de l’information de proximité et réalisent souvent de bons scores d’audience dans leur zone de diffusion : on recense 16 départements dans lesquels les stations locales figurent dans le top 3 des radios les plus écoutées, dont 4 départements où elles dominent les autres stations.Le focus complet est consultable ICI