Audience 126 000 IDF : "Ouï FM victime des quotas"

"Or aujourd’hui, plus de 9 artistes français produits sur 10 ne chantent pas en français, et quand ils le font, c’est principalement dans le genre le plus rentable sur les plateformes, la musique urbaine. Il est donc difficile de de remplir les obligations légales liées aux quotas et de tenir la promesse éditoriale d’une radio qui mêle répertoire classique du rock et découvertes. Si le rock a été le mouvement musical le plus créatif jusqu’aux années 90, c’est en passe de devenir un genre musical patrimonial au même titre que le Jazz. OÜI FM est aujourd'hui la seule radio qui assure une exposition de la scène musicale rock en France".