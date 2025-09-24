La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 24 Septembre 2025 - 14:00

Arte Radio lance un podcast documentaire sur les luttes collectives


Arte Radio et ARTE dévoilent un nouveau podcast documentaire mensuel intitulé “Et parfois, on gagne”. Conçu par Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot, il raconte en une vingtaine de minutes des luttes collectives victorieuses à travers les époques et les continents. Disponible depuis ce 22 septembre, il sera diffusé sur Arte Radio, l’application Radio France et toutes les plateformes de podcasts.


Arte Radio lance un podcast documentaire sur les luttes collectives

Ce programme mensuel, imaginé par la journaliste Victoire Tuaillon, l’autrice Claire Richard et l’écrivain Bertrand Guillot, propose de retracer des histoires de luttes collectives qui, malgré des débuts incertains, se sont soldées par des victoires. Chaque épisode, d’une durée d’environ vingt minutes, s’appuie sur un récit immersif et sur les archives sonores de l’INA. Les autrices et l’auteur invitent également un ou une spécialiste pour prolonger la réflexion en établissant un lien avec les combats contemporains.
Les récits mettent en avant des causes écologistes, féministes, antiracistes, décoloniales, sociales et politiques, ainsi que des combats liés à l’émancipation générale.


Avec ce podcast, Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot souhaitent "susciter des imaginaires positifs au travers d’engagements collectifs réussis", une démarche qu’ils qualifient de "pari aujourd’hui salutaire".

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


