Arte Radio lance un podcast documentaire sur les luttes collectives

Ce programme mensuel, imaginé par la journaliste Victoire Tuaillon, l’autrice Claire Richard et l’écrivain Bertrand Guillot, propose de retracer des histoires de luttes collectives qui, malgré des débuts incertains, se sont soldées par des victoires. Chaque épisode, d’une durée d’environ vingt minutes, s’appuie sur un récit immersif et sur les archives sonores de l’INA. Les autrices et l’auteur invitent également un ou une spécialiste pour prolonger la réflexion en établissant un lien avec les combats contemporains.
Les récits mettent en avant des causes écologistes, féministes, antiracistes, décoloniales, sociales et politiques, ainsi que des combats liés à l’émancipation générale.
Avec ce podcast, Victoire Tuaillon, Claire Richard et Bertrand Guillot souhaitent "susciter des imaginaires positifs au travers d’engagements collectifs réussis", une démarche qu’ils qualifient de "pari aujourd’hui salutaire".